Semana será de tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

Uma forte massa de ar seco e quente atua sobre Mato Grosso do Sul. Para esta segunda-feira (28) a previsão indica céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima há possibilidade de pancadas de chuva isolada no sul do Estado.





Com o ar seco, sol forte e poucas nuvens, a umidade do ar fica bastante baixa, especialmente durante a tarde, quando pode atingir estado de alerta à saúde. A variação será de 60% a 15%.





Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado.





As temperaturas em todos os setores de Mato Grosso do Sul podem variar entre 17°C a 40°C. As máximas serão registradas na área leste e as mínimas na região sul. Confira detalhes de temperatura para a Capital e outros municípios no mapa.





Segundo a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, a semana será de gradativa elevação de temperaturas e tempo firme. “Mato Grosso do Sul não tem expectativa de chuva para esta semana, conforme modelo do Inmet. Esperamos elevadas temperaturas em torno de 41° e 42°C com a região do bolsão, norte e pantaneira sendo a mais quente do período. Queda significativa da umidade relativa do ar em torno de 15% a tarde”.





Podem ocorrer pancadas de chuva isolada na região central na terça-feira (29), mas com acumulado máximo de 5 milímetros, conforme a estimativa. De forma geral, ao menos até 15 de outubro não há perspectiva de chuva significativa. Dessa forma o Estado segue com condições de tempo seco, bastante calor e baixo volume de chuva.