Sem saber que estava ao vivo, pastor agride mulher; assista

A mulher ajuda o pastor a ajustar o ângulo da câmara. A agressão sofrida pela vítima faz o equipamento balançar. O pastor ainda reclama: “Que saco, merda. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito”.Em seguida, Edson senta, passa a mão no rosto e começa a transmissão: “Aceitem a paz do senhor”.