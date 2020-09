Segunda-feira com temperaturas altas e sem previsão de chuva no Estado

Na Capital, a máxima será de 37ºC, céu com poucas nuvens durante o dia e noite e umidade relativa do ar muito baixa





As temperaturas altas continuam nesta segunda-feira (14) com máxima de 43ºC em Mato Grosso do Sul. O tempo vai continuar seco, com baixa umidade relativa do ar. Não há expectativa de chuva para o Estado, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)





Em Campo Grande, a máxima será de 37ºC, céu com poucas nuvens durante o dia e noite e umidade relativa do ar entre 40% e 10% no período da tarde, situação considerada estado de emergência. O ideal para a saúde humana é de 60%, conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde).





Em Naviraí, Ponta Porã e Paranaíba, as máximas serão de 38ºC, em Selvíria, Ladário, Chapadão do Sul e Três Lagoas 39ºC, em Maracaju e São Gabriel do Oeste 40ºC, em Dourados e Sidrolândia 41ºC, em Rochedo 42ºC, em Corumbá, Sonora e Coxim 43ºC.





Sensação térmica de 50°C e umidade relativa do ar abaixo de 10% deixou Mato Grosso do Sul com alerta de emergência, ontem à tarde. De acordo com o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, 28 municípios registraram umidade igual ou abaixo de 14%, sendo que em seis locais o índice foi abaixo de 10%. O menor número, 7%, foi registrado em Amambai, distante 359 quilômetros de Campo Grande.