Sábado será de muito calor, umidade baixa e sem previsão de chuva

Em Campo Grande, a expectativa é de céu com poucas nuvens e temperatura na casa dos 39ºC





O sábado será de temperaturas elevadas com máxima de 43ºC em Mato Grosso do Sul, céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar ficará muito baixa com índices variando entre 75% e 15% ao longo do dia em todas as cidades com picos menores nas regiões de São Gabriel do Oeste e Inocência.





Há possibilidade ainda de vento fraco a moderado em MS com rajadas no sudoeste do Estado (Naviraí), conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).





Em Campo Grande, a expectativa é de céu com poucas nuvens, temperatura na casa dos 39ºC e umidade relativa do ar entre 60% e 25%. Em Ponta Porã, Mundo Novo, Aparecida do Taboado, Paranaíba, as máximas serão de 39ºC, em Selvíria e Dourados 40ºC, em Sidrolândia, Rochedo e Três Lagoas 41ºC, em Miranda e Porto Murtinho 42ºC, em Rio Verde de Mato Grosso 42ºC, em Corumbá, Aquidauana, Sonora e Coxim 43ºC.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou o aviso de onda de calor para os 79 municípios com temperatura 5ºC acima da média até amanhã (27). Há risco leve à saúde e a população deve evitar o sol das 10h às 16h, consumir muito líquido e alimentos leves.