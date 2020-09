Sábado sem previsão de chuva, será de calor de 41ºC com baixa umidade do ar

Em Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar estará baixa com índices abaixo dos 20%





O sábado amanheceu com céu aberto em Campo Grande e previsão para o decorrer do dia é de calor de 36ºC com umidade relativa do ar variando entre 50% e 10%, situação considerada estado de emergência. O sol brilha forte na capital sul-mato-grossense.





Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas máximas serão de 41°C e umidade relativa do ar baixa em diversas localidades com picos mínimos de 20%, principalmente no período da tarde. Não há expectativa de chuva para MS.





Em Paranaíba e Chapadão do Sul, as temperaturas máxima serão de 37ºC, Ponta Porã, Três Lagoas e Selvíria 38ºC, em Dourados 39ºC, em Coxim, Miranda, em Rochedo e Sidrolândia 40ºC, em Corumbá e Sonora 41ºC. Há previsão de chuva somente a partir do dia 16 deste mês. Até lá não há mudanças significativas no tempo. (Com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos) e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).