Sábado de muito calor e máximas de 42°C em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, termômetros poderão chegar aos 37°C neste sábado





O sábado (12) promete ser de muito calor em Mato Grosso do Sul, com temperaturas máximas podendo chegar aos 42°C em Mato Grosso do Sul.





Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande o céu ficará com poucas nuvens e névoa seca. A temperatura máxima poderá chegar aos 37°C.





Na região sul, o sábado será de céu aberto durante todo o dia. As máximas poderão chegar a 41°C em Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Bonito, Maracaju e Iguatemi. No leste, nas cidades de Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Água Clara, a máxima será de 40°C.





Em Sonora, Coxim, Camapuã, Pedro Gomes, Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá, a previsão é de céu claro, com poucas nuvens e máxima de 42°C.