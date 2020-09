Sábado amanhece com céu nublado e previsão é de chuva isolada no Estado

Na Capital, o dia será com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura máxima de 32%





O sábado amanheceu com céu fechado em Campo Grande e com temperatura amena, mas previsão para Mato Grosso do Sul no decorrer do dia é de tempo parcialmente nublado em todas as cidades com expectativa de pancadas de chuva nas regiões de Corumbá, Ponta Porã, Jardim, Aparecida do Taboado e Campo Grande.





Em razão das pancadas de chuva, a umidade relativa do ar vai aumentando aos poucos. Porém, os índices ainda continuam baixos com variação estimada entre 25% a 80%, na região norte (Sonora) e bolsão (Três Lagoas). O ideal para a saúde humana é índice acima de 60%, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). Há previsão ainda de vento fraco a moderado em todos os municípios de MS.





Na Capital, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura máxima será 32% e umidade relativa do ar entre 50% e 30%. Temperatura amena em Aral Moreira com máxima de 27ºC, em Ponta Porã, a máxima será de 30ºC, em Dourados e Maracaju 31ºC, em Miranda 32ºC, em Sidrolândia 33ºC, em Ribas do Rio Pardo 36ºC, em Selvíria 38ºC, em Três Lagoas 38ºC, em Coxim 39ºC, em Corumbá 41ºC, em Paranaíba 42ºC e Sonora 43ºC.





(Com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).