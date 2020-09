Rodrigo Maia testa positivo para covid-19

Presidente da Câmara teve diagnóstico positivo para a doença.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teve diagnóstico positivo para Covid-19.





Ele afirmou que sentiu a temperatura do corpo mais alta nos últimos dias e que, nesta terça-feira (15), teve uma leve indisposição. O teste e o resultado positivo saíram nesta quarta-feira (16). O presidente está em isolamento, respeitando as recomendações médicas.





Maia esteve presencialmente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux no dia 10 de setembro. Ele usou máscara no plenário, assim como os outros participantes do evento, que incluiu o presidente Jair Bolsonaro.





Na sexta-feira (10), ele esteve em São Paulo e comentou sobre uma possível intervenção no preço dos alimentos.





Leia a íntegra da nota enviada pela assessoria de Rodrigo Maia:





O presidente Rodrigo Maia testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas.