RIBAS DO RIO PARDO| Pesquisa mostra empate técnico na disputa pela prefeitura

O ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, Zé Cabelo (PSDB) e o Advogado e Pecuarista João Alfredo (PSOL) estão tecnicamente empatados na mais nova pesquisa de intenção de votos para prefeito do município.





Segundo os dados colhidos pelo Instituto Ranking Pesquisas, João Alfredo apresentou uma tendência de crescimento em comparação ao mapeamento em pesquisas anteriores feito pelo próprio instituto. A disputa no município de mais de 18 mil habitantes promete ser concorrida.





Foram entrevistados 400 eleitores(as) com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 deste mês de agosto em Ribas do Rio Pardo, município que fica a 100 KM de Campo Grande, Capital do Estado.





Com o registro MS-05130/2020 na Justiça Eleitoral, a pesquisa estima em 95% o intervalo de confiança, com 4,85% de margem de erro, para mais ou para menos. O instituto Ranking usou o método quantitativo.





ESPONTÂNEA





No primeiro cenário com consulta para respostas espontânea, deu empate técnico. 15,25% dos eleitores declararam que pretendem votar em Zé Cabelo e 15% em João Alfredo. Em seguida aparece a vereadora Fabiana Galvão com 9,50%; Tiago Friosi, com 7,75%; Marquinhos Teixeira com 4%; Adriana Peixoto com 1,50%, Nilson Góis com 1,25%; Paulo Tucura com 0,75% enquanto as demais citações alcançaram 0,50%. Brancos, nulos, indecisos, não sabem e não responderam somaram 44,50%.

















ESTIMULADA





No segundo cenário, com oitos candidaturas, novamente deu empate técnico entre o Advogado e Pecuarista João Alfredo (24,50%) e o ex-prefeito Zé Cabelo (23%). Em seguida aparece novamente a vereadora Fabiana Galvão com (12,25%); Tiago Friosi, com (10%); Marquinhos Teixeira com (5%); Adriana Peixoto com (2,25%), Nilson Góis com (1,75%); Paulo Tucura com (1%). Brancos, nulos, indecisos, não sabem e não responderam somaram (20,25%.

















REJEIÇÃO ESTIMULADA





O Instituto Ranking quis saber da população de forma estimulada quem "NÃO" deveria ser o próximo prefeito (a) no pleito de 2020 em Ribas do Rio Pardo.





Veja os números:

























INTENÇÕES DE VOTOS PARA VEREADORES





Na corrida para as cadeiras do Legislativo de Ribas do Rio Pardo, o Instituto Ranking quis saber dos eleitores de forma espontânea suas intenções de votos. Vale observar que esta grande relação não expressa numericamente a totalidade das candidaturas que podem e devem ser registradas. É preciso atentar para o fato de que várias citações expressam um desejo ou uma intenção de quem quer votar em alguém, e não necessariamente uma referência a candidaturas já definidas.





LISTA COMPLETA DOS CITADOS:

















AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA





Veja os números da avaliação da prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Tucura: ótima/boa 10,75%, regular 31,25%, ruim/péssima 52,50%. Não souberam ou não responderam 5,50%.

















O QUE PENSA OS ELEITORES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL





O Instituto Ranking levantou opiniões dos moradores de Ribas do Rio Pardo sobre os maiores problemas do município e a qualidade de serviços prestados pelo poder público.





Veja os números:





















AVALIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL





O Instituto Ranking colheu dados da opinião pública, sobre o que pensa da atuação dos vereadores e o desempenho da câmara municipal.





Veja os resultados:

















AVALIAÇÃO DO GOVERNADOR





Veja os números da avaliação do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), no município de Ribas do Rio Pardo: ótima/boa 30%, regular 38,25% e ruim/péssima 24,50%. Não souberam ou não responderam 7,25%.

















AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE





O presidente Jair Bolsonaro, mantém boa aprovação de seu governo no no município de Ribas do Rio Pardo: 46,50% considera sua gestão ótima ou boa. 23,75% consideram ruim ou péssimo. Há ainda 26% que consideram a administração Bolsonaro regular, e 3,75% não souberam ou não responderam.

















LOCAIS PESQUISADOS





Boa Vista, Centro, Centro Velho, Cohab I, Cohab II, Vila Jabur, Jardim Estoril, Jardim Vista Alegre, Loteamento Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, São Joaquim, Saída de Campo Grande, Santo André, Santos Dumont, São Francisco, São Sebastião, Assentamento Melodia, Assentamento Modelo, Distrito Balsamo e Zona Rural.













INSTITUTO RANKING PESQUISA