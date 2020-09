Reinaldo Azambuja decretará situação de emergência em MS devido os incêndios florestais e estiagem

Reunião entre secretário Jaime Verruck, secretário Nacional da Defesa Civil Alexandre Alves e equipe estadual define ações de combate aos incêndios

Texto: Sílvio de Andrade



Fotos: Edemir Rodrigues

Foto destaque: Corpo de Bombeiros MS

Para que os recursos cheguem em caráter emergencial, a Semagro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil definiram, na reunião com o secretário nacional, um plano de trabalho, elencando prioridades e projetando os custos operacionais para ampliar as ações de campo.O titular da Semagro, Jaime Verruck, relatou ao representante do governo federal a situação crítica que o Estado enfrenta, devido a situação crítica de estiagem, responsável pela maior seca dos últimos 50 anos no Pantanal. “Estamos reforçando nossas ações num momento crítico, com o apoio do governo federal, para um combate mais intenso aos focos de calor, onde contamos também com aeronaves enviadas pelo Ministério do Meio Ambiente”, disse.Verruck destacou também o apoio da ministra Tereza Cristina (Agricultura e Pecuária) na ampliação da força-tarefa criada pelo Governo do Estado em julho, quando o governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência ambiental nos municípios pantaneiros de Corumbá e Ladário. O secretário citou ainda a participação do Exército, que enviou 70 homens para o combate aos incêndios no Parque Estadual das Nascentes do Taquari, em Alcinópolis.Durante a reunião na Sala de Situação, o tenente-coronel bombeiro Waldemar Moreira, apresentou um balanço da Operação Pantanal II, da qual participam a Marinha do Brasil, e a propagação dos incêndios florestais no Estado. Neste domingo, conforme dados de satélites do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram registrados 1.344 focos de calor, sendo 378 em Corumbá (28%), 373 em Alcinópolis (27,8%) e 130 em Pedro Gomes (9,7%).De janeiro a agosto, a área queimada no Pantanal somou 2,49 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão de hectares em Mato Grosso e 1 milhão em Mato Grosso do Sul. O Pantanal é o terceiro bioma brasileiro mais impactado e com maior concentração de focos de calor (10,9%), com uma área queimada que representa 12,35% de sua extensão. Os atuais focos se concentram nas regiões da Nhecolândia, Paraguai, Paiaguás e Nabileque.Presentes à reunião o comandante do Corpo de Bombeiros de MS, coronel Joílson Alves do Amaral; coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Fábio Catarinelli; coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues; o superintendente regional do Ibama, coronel Luiz Carlos Marchetti; o diretor-presidente do Imasul, André Borges de Araújo; e a técnica da secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Gisele Paes Gouveia.