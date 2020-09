Quinta-feira de tempo firme e sem chuva em todo o Mato Grosso do Sul

Previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul) é de tempo firme para todas as regiões do Estado nesta quinta-feira (24), com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.





No Norte e Noroeste, a umidade relativa do ar deve ficar em baixa, o que desperta estado de atenção à saúde.





Ao longo do dia, a variação é estimada está entre 30% a 85% em todo o Mato Grosso do Sul.





De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o nível ideal de umidade relativa do ar é entre 60% e 80%.





Ventos fracos moderados vão cortar todas as regiões do Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16 °C a 37 °C. Em Campo Grande, a variação está estimada em 18 °C a 32 °C.





Confira mais detalhes no mapa.