Quinta-feira com calor e tempo abafado em Mato Grosso do Sul

O tempo segue firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com umidade baixa e temperaturas elevadas em diversas áreas. A estimativa para esta quinta-feira (17) é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não há expectativa de chuva no Estado.





A umidade relativa do ar poderá registrar índices entre 55% a 15%, considerado estado de alerta a saúde segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). As menores umidades são esperadas para as regiões noroeste, norte, central e bolsão.





As condições esperadas para Mato Grosso do Sul indicam mais um dia de grande amplitude térmica. A variação no Estado será de 16°C a 41°C, e para a Capital entre 20°C a 36°C.





Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) referentes a primeira quinzena de setembro indicam que Mato Grosso do Sul está com volume de chuva abaixo da média histórica para o período. As últimas chuvas aconteceram de forma expressiva e concentradas no período de 13 a 22 de agosto, ou seja, desde o dia 23 de agosto até agora o Estado não registrou chuva significativa.





Análise do Cemtec aos modelos de previsão numérica indica o retorno gradativo da chuva no período de 16 a 24 de setembro. “Um cavado na média troposfera reforçará a instabilidade no sábado (19) que poderá atingir o sul e sudoeste de MS com chance para pancadas de chuvas”.





Prognóstico indica que no domingo (20), com o avanço deste cavado de onda curta e o alinhamento dos ventos em baixos níveis, a instabilidade também deve se alinhar entre MS e centro-sul de MT, trazendo pouca chuva, mas já provocando uma mudança significativa do clima dessas áreas que vêm sofrendo com os efeitos do tempo mais seco.





Na segunda-feira (21) haverá aumento de nebulosidade, e pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada, e na terça-feira (22) as chuvas se espalham para todas as áreas de Mato Grosso do Sul. A chuva esperada para o período é ilustrada no mapa pela coloração azul, que representa pancadas de chuva de fraca intensidade com acumulados de até 10 milímetros para o período.





O período de 24 de setembro a 02 de outubro deve ter volumes mais significativos. O período de 28 de setembro a 01 de outubro terá aumento das áreas de instabilidades e chuva em maior intensidade no Estado. As regiões pantaneira, central e leste poderão ter os maiores acumulados que podem chegar até 50 milímetros, com chuva de fraca a moderada intensidade.