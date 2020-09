Quarta-feira será de tempo aberto com máxima de até 38°C

A quarta-feira (2) em Mato Grosso do Sul será de tempo claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Estado e não há expectativa de chuva no Estado.





A umidade do ar cai bastante durante a tarde em todas as áreas. A variação estimada é de 70% a 15% considerado estado de alerta à saúde, segundo Organização Mundial de Saúde (OMS).





As temperaturas estarão levemente mais baixas no extremo oeste do Estado. De forma geral Mato Grosso do Sul manterá as condições de elevadas temperaturas com grande amplitude térmica com a variação de 15°C a 38°C. Para a Capital a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 35°C.