Quarta-feira com temperaturas subindo e a máxima chegará a 44ºC no Estado

A quarta-feira amanheceu com céu aberto e temperatura amena em Campo Grande, mas o sol brilha forte no decorrer do dia em Mato Grosso do Sul com máxima de 44ºC e umidade relativa do ar abaixo dos 30%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda índice acima de acima dos 60%.





Na Capital, a máxima será de 37ºC, céu com poucas nuvens e umidade relativa do ar entre 50% a 15%. Em Ivinhema, Ponta Porã, Chapadão do Sul e Paranaíba, as máximas serão de 39ºC, em Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Dourados, Porto Murtinho, Selvíria 40ºC, em Miranda e Sidrolândia 41ºC, em Rochedo 42ºC, em Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Coxim e Corumbá 43ºC, em Sonora 44ºC. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Os próximo dias serão de muito calor em razão da influência do anticiclone a médios níveis (ou centro de alta pressão). O fenômeno deixará o tempo seco com temperaturas em elevação, principalmente na parte da tarde. O período será de grande amplitude térmica (diferença entre a temperatura mínima e a máxima no mesmo dia) e sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul. O Inmet reforçou alerta para baixa umidade relativa do ar em 20 cidades.





Em Sonora, por exemplo, o índice poderá chegar a 10% no período da tarde, situação considerada estado de emergência. A recomendação é para beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.