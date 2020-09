Projeto institui Semana da Conscientização sobre a Esquizofrenia em MS

Deputado estadual Marçal Filho é o autor do Projeto de Lei

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que institui em Mato Grosso do Sul a “Semana Estadual da Conscientização sobre a Esquizofrenia”. A semana será a partir de 24 de maio, Dia Mundial da Esquizofrenia.





O autor do projeto explica que a esquizofrenia é uma doença ainda pouco conhecida pela sociedade e que está sempre cercada de muitos tabus e preconceitos. Marçal é coordenador da Frente Parlamentar em defesa da saúde mental na Assembleia e tem desenvolvido importantes trabalhos nessa área. Ele é autor de leis que prevê campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão e suicídio.





Conforme o Projeto de Lei, são objetivos da Semana de Conscientização orientar a população, por meio de profissionais qualificados, sobre a esquizofrenia, suas causas, diagnóstico, fatores desencadeantes e cuidados; conscientizar sobre a importância de procurar o médico para realizar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes; sobretudo divulgar as características da doença, que são sinais e sintomas pré-mórbidos, depressão, delírios, alucinações, pensamentos desorganizados, comportamento inquieto, irado ou agitado sem motivação.





Combater o preconceito e esclarecer a população quanto a necessidade de acompanhamento médico permanente também são funções da Semana de Conscientização, que contará, conforme o projeto, com ações de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências públicas, seminários, conferências e a produção de material explicativo, online ou impresso.





A esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais e acomete 1% da população em idade jovem, entre os 15 e os 35 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a terceira causa de perda da qualidade de vida entre os 15 e 44 anos, considerando-se todas as doenças. Embora não exista cura para a esquizofrenia, muitas pessoas com essa doença podem levar uma vida produtiva e satisfatória com tratamento adequado.