Projeto do deputado Antônio Vaz usa o WhatsApp para denunciar violências contra crianças e adolescentes

Na sessão remota desta terça-feira (2), da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei que Institui o serviço de denúncia de violência contra crianças e adolescentes, via número WhatsApp.





Conforme o parlamentar, o objetivo desse projeto é denunciar violências contra as crianças e adolescentes, por meio de um número de WhatsApp, visando à proteção das mesmas, por meio de ações de fiscalização, promovidas pelas instituições estaduais a partir de denúncias feitas pelos próprios por familiares ou qualquer cidadão que percebe testemunhe atos de violência, por meio de um número específico.





“A violência sexual é silenciosa, ocorre às escondidas e repetidamente em muitos casos, já que a vítima é obrigada a se calar, pois são feitas ameaças pelo agressor. Também existe a situação em que o agressor faz a vítima se sentir culpada e, assim, ela tem vergonha de contar o que aconteceu” explicou Vaz.





Para o autor da proposta, o intuito é conscientizar e incentivar a população a denunciar os casos suspeitos ou confirmados de violência sexual contra crianças e adolescentes. “A realidade é cruel, dados do Disque 100 mostram que no Brasil, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso. Só no ano passado, totalizaram 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade, esse projeto visa ajudar o povo do sul-mato-grossense, auxiliando na proteção dos menores” comentou Vaz