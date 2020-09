PP deve indicar o vice na chapa encabeçada pelo PSDB em Sidrolândia

O PP e o PSDB devem caminhar juntos na corrida sucessória à prefeitura de Sidrolândia nas eleições deste ano. De acordo com o vice-presidente regional dos Progressistas em Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, o partido deve indicar o vice do tucano Enelvo Felini no município.





O assunto foi discutido entre Gerson e Enelvo durante reunião em Campo Grande. A convenção das duas legendas para homologar as candidaturas vai acontecer no próximo dia 16, na Câmara Municipal.





“O ex-prefeito Enelvo teve a sensibilidade de enxergar o PP como um aliado importante, nos oferecendo a vaga de vice. Tenho certeza que juntos vamos construir um projeto vitorioso, com ações que venham beneficiar a população nas mais diversas áreas”, afirmou Gerson Claro.





O convite dos tucanos foi oficializado por meio de documento encaminhado ao diretório municipal dos Progressistas, que é presidido em Sidrolândia pelo vereador Kennedi Forgiarini.





Segundo Gerson Claro, ainda não há nome definido para compor a chapa majoritária. “Tudo será definido dia 16, os dois partidos marcaram as convenções para a mesma data. O PP tem nomes muito bons em Sidrolândia”, definiu o líder progressista.





Durante a reunião na Capital, além de discutir detalhes sobre a possível composição política, Gerson e Enelvo também conversaram sobre assuntos pontuais da gestão pública, como as obras de pavimentação asfáltica de acesso ao Frigorífico Balbinos, o ramal do gás natural e o contorno rodoviário, entre outras ações.





“Além dos projetos que já estamos fazendo gestões, há muitas ações que queremos implementar na cidade. São obras e intervenções necessárias em áreas estratégicas como saúde, educação, assistência social e segurança pública. Tenho convicção que juntos, PSDB e PP podem desenvolver uma administração muito boa em Sidrolândia”, finalizou.