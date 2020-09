PONTA PORÃ| PP, PRB, PODEMOS e PTB referendam apoio a Hélio Peluffo em convenções

São os primeiros partidos de um leque da aliança encabeçada pelo PSDB em Ponta Porã







Quatro partidos – de um leque que aumentará até o dia 16 – referendam apoio ao candidato a prefeito Hélio Peluffo (PSDB) em convenções. O primeiro partido a sacramentar a aliança foi o Partido Republicano Brasileiro (PRB), que realizou sua convenção na noite de quinta-feira (10), definiu o apoio à reeleição do prefeito Hélio Peluffo, além de fechar a chapa de candidatos a vereador e vereadora.





“Ponta Porã precisa continuar nesse ritmo de desenvolvimento dos últimos três anos e meio e vamos continuar apoiando o nosso atual prefeito Hélio Peluffo para administrar nossa cidade”, destaca o vereador Jelson Bernabé, que disputará um novo mandato. Ele afirma que a chapa de vereadores e vereadoras da legenda está contemplada com lideranças e representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade. “Nossa meta principal é ampliar nossa bancada na futura Câmara de Vereadores”, enfatiza o parlamentar e dirigente do PRB municipal em Ponta Porã.





Neste sábado, dia 12, três partidos realizam suas convenções para definir a chapa de candidatos e candidatas a vereador e também selar a coligação com o PSDB do prefeito Hélio Peluffo. O PP, presidido pelo professor e ex-vereador Victor Manoel realiza sua convenção às 09 horas deste sábado com filiados. Na sequência, será a vez do Podemos definir seu caminho na sucessão municipal. “Estamos fechados com Hélio Peluffo a prefeito, pois entendemos que Ponta Porã não pode mais cair em mãos erradas”, sintetiza o presidente do Podemos no município, Marcos Almada.





O terceiro partido a realizar convenção neste sábado, 12, em Ponta Porã, é o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). O partido é mais um na composição da aliança em torno da candidatura do arquiteto Hélio Peluffo à reeleição. O PSDB realiza sua convenção no próximo dia 16, no Centro de Convenções, das 15h às 22h.