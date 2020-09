PONTA PORÃ| Mulher é encontrada morta sem calcinha em terreno baldio na fronteira de MS

O corpo já estava em avançado estado de decomposição









@Imagem ilustrativa









Na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 14h30, Izabel de Paula Oliveira, de 45 anos, foi encontrada morta em Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima já estava em decomposição e foi localizado em um terreno baldio no Jardim das Rosas.





Segundo detalhes da Polícia Civil, testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros após localizarem o corpo da vítima. Então no local, conforme trabalho dos peritos e policiais, foi identificado que a vítima já estaria morta entre 24 e 36 horas.





Também foi verificado que a mulher estava com o vestido levantado e sem a calcinha, que foi localizada perto do corpo. Além disso foram constatados sinais de violência no rosto da vítima, mas não foi possível identificar o objeto utilizado.





Uma familiar de Izabel relatou que ela tinha problemas psiquiátricos e que morava sozinha. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples.