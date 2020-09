PONTA PORÂ| Ministério da Saúde habilita mais 10 leitos de UTI

Total de 20 leitos estão habilitados no Hospital Regional de Ponta Porã





Hospital Regional de Ponta Porã/ @Ponta Porã Informa









O Ministério da Saúde habilitou mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atender pacientes com Covid-19 em Ponta Porã, no Hospital Regional Dr Jose de Simone Netto, conforme publicação no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (2). Com isso, o total na unidade chega a 20 leitos de UTI.





Conforme a Portaria 2.37/2020, assinada pelo interino da Saúde, Eduardo Pazuello, ficam habilitados 10 leitos de UTI adulto tipo II, por 90 dias, podendo ser prorrogado a cada 30 dias, totalizando R$ 1,330 milhão pelos 3 meses, R$ 480 mil por mês. O valor será pago em parcela única a MS, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria Especializada à Saúde.





A habilitação dos leitos pode ser encerrada a qualquer momento casa haja finalização da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.