POLITICANDO| Por: Jota Menon

PREFEITO PRESO

Gauchão dos bravos, o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Kruger, foi parar na delegacia de polícia depois que desafetos políticos o insultaram e aproveitando a baderna tomaram-lhe uma arma que estava em sua cintura. Um vídeo feito no local do ocorrido viralizou na Internet e mostra que o prefeito nada fez de errado, a não ser estar passando pelo local portando uma arma de fogo e meter o bedelho onde não foi chamado.

LIBERADO

Logo depois de ser “convidado” a comparecer à delegacia policial, Mário Kruger assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO -, pagou uma fiança de 15 mil reais de por porte ilegal de arma de uso permitido e foi liberado.

IMBROGLIO EM MURTINHO

Embora com a candidatura garantida por meio de intervenção no Diretório Municipal, o ex-prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro (PSDB), corre o risco de ver seu nome fora da lista dos concorrentes à sucessão do prefeito Derlei Delevati (PSDB).

IMBROGLIO EM MURTINHO (1)

É que sua inelegibilidade venceria em outubro, exatamente no dia que aconteceria a eleição – dia 4 -, porém, hoje, se nota uma forte tendênciano TSE para que os políticos fichas sujas não sejam beneficiados pela medida que adiou as eleições. Ou seja, se estavam fichas sujas com a eleição em outubro, continuarão fichas sujas com a eleição em novembro. Vai daí que o tiro da intervenção pode sair pela culatra...

CADA UMA...

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, protagonizou mais daquelas idiotices políticas que entram para a história. Ao defender o retorno de torcedores aos jogos de futebol ele se justificou afirmando que 20 mil pessoas no Maracanã são menos 20 mil pessoas se aglomerando nas praias. Essa foi a afirmação literal do dito cujo: "Se o jogo puder ser às 11h seria ótimo para nós. Estamos falando de 20 mil torcedores no Maracanã, 1/3 de sua lotação. Seria talvez menos 20 mil pessoas nas praias do Rio", declarou.

... QUE ME APARECE!

Trocando as palavras do prefeito em miúdos: aglomeração na praia é ruim, mas, aglomeração no Maracanã, que pode render dividendos políticos por agradar à torcida do Flamengo, é uma boa. Então tá!

VISITA AO PANTANAL

A comissão temporária do Senado, criada para acompanhar ações de combate aos incêndios no Pantanal, convidou o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tereza Cristina (Agricultura) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) para visitarem a região. A previsão é que a viagem para Corumbá (MS), ainda sem data, aconteça nos próximos finais de semana, disse a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Estadão.

POUCO A SER FEITO

Simone admitiu ao jornal paulistano que há pouco a ser feito neste momento, mas afirmou que o colegiado vai propor ações preventivas para o próximo ano. "Vamos atuar, na Câmara e no Senado, para que possamos apresentar medidas preventivas para o próximo ano. São inúmeras possibilidades, inúmeras alternativas. A comissão vai trabalhar rapidamente nesses 60 dias para apresentar alguma coisa palpável, até uma legislação específica para o Bioma Pantanal", declarou.

COMISSÃO DE MS E MT

Além de Simone Tebet, a comissão é integrada pelos senadores Nelsinho Trad (MDB-MS), Soraya Thronicke (PSL-MS) e Wellington Fagundes (PL-MT).

DESISTÊNCIA

Até o último prazo para o registro das candidaturas, podem ocorrer algumas desistências em Campo Grande, inclusive de candidatos majoritários.

DESISTÊNCIA (1)

Pelo andar da carruagem política, deve ocorrer, também, desistência de candidato no município de Maracaju.

VIVA O PORCO!

Muita gente não entendeu o ocorrido no Olímpico no domingo quando o magnânimo Verdão do Parque Antárctica deixou o Grêmio empatar no último minuto dos acréscimos. É que 20 de setembro é Dia do Gaúcho e seria deselegante atropelar a gauchada no seu dia. Viva o benevolente Verdão! Viva o Porco!