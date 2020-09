POLITICANDO| Por: Jota Menon

O deputado estadual Pedro Kemp foi confirmado candidato a prefeito de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores. Ele terá como candidata a vice-prefeita a ex-secretária de Assistência Social do Governo de Zeca do PT, Eloísa de Castro Berro. O partido ainda anunciou o lançamento de chapa com 43 candidatos a vereador e a vereadora.

PT EM DOURADOS





Por outro lado, em convenção virtual realizada no domingo (13), o PT homologou as candidaturas de João Carlos, professor aposentado da UFGD como candidato a prefeito, e da quilombola e trabalhadora na agroecologia Lourdes Castro para o lugar de vice. Nove homens e seis mulheres foram indicados como candidatos a vereadores.

DÉLIA FORA

Por falar em Dourados, a prefeita Délia Razuk não vai disputar a reeleição. E agora ela tem uma desculpa forte: não está filiada a nenhum partido político, ou seja, a ficha de filiação ao PTB que ela assinou com toda pompa ao lado do ex-senador Delcídio do Amaral, nunca chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Durma-se com um barulho desses...

PT EM MARACAJU





O PT, em Maracaju, não vive seus melhores momentos. Depois de perder o vereador Jeferson Lopes para o Patriotas, a legenda se viu, mais uma vez, obrigada a ir a reboque do MDB, participando com uma chapa de candidatos a vereadores cujos integrantes terão de rebolar para atingir o número mínimo de votos para eleger ao menos um representante.

TRUTIS CANDIDATO





No PSL de Campo Grande todo mundo estava preparado para trabalhar a candidatura a prefeito do vereador Vinícius Siqueira, só que no domingo passado, o presidente municipal do partido, deputado federal Tio Trutis foi indicado por unanimidade como o candidato da legenda. Tio Trutis é presidente da Comissão Municipal Provisória do PSL.

DEBANDADA





A decisão da Provisória de dar o tombo em Vinícius Siqueira gerou clima de revolta entre pré-candidatos a vereador e houve o registro de desistências em grupo. Um problema para a senadora Soraya Thronicke administrar.

MAIS CANDIDATOS





Também já foram definidos como candidatos a prefeito de Campo Grande, Marcelo Bluma, com o pastor José Alvarenga, como candidato a vice, pelo PV. Antes, o PDT tinha indicado Dagoberto Nogueira a prefeito e Kelly Costa, como vice; o PP indicou o ex-presidente da Santa Casa Esacheu Nascimento com Venício Leite de vice; já o Avante escolheu o procurador de Justiça licenciado Sérgio Harfouche prefeito, com o vereador André Salineiro candidato a vice-prefeito. O MDB, por sua vez, indicou o deputado estadual Márcio Fernandes, candidato a prefeito com Juliana Zorzo, neta do empresário Waldir Zorzo (Trigo Dallas), como candidata a vice-prefeita.

OUTROS





O PRB (Republicanos) devem ir de Wilson Acosta, o PSD com Marquinhos para a reeleição e o PL com o deputado estadual João Henrique Catan. O PSC faz convenção no último dia e deve indicar Paulo Matos como candidato a prefeito. Marcelo Migioli do Solidariedade ainda é uma incógnita.

ÚLTIMO PRAZO





Conforme calendário eleitoral, partidos e coligações têm até as 17 horas de hoje pra realizar as convenções municipais e até 19h do dia 26 de setembro para registrar candidaturas na Justiça Eleitoral. A documentação também pode ser transferida via internet, até 8h do dia seguinte.

VIVA O PORCO





Não precisa nem dizer que o empate contra o morfético do Sport teve sabor de vitória ante os resultados dos principais concorrentes do título do Brasileirão e, claro, do candidatíssimo a mais uma visita à Série B. Viva o Porco!