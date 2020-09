POLITICANDO| Por: Jota Menon

PREOCUPAÇÃO





A preocupação de algumas assessorias em relação à legislação eleitoral chega às raias do inexplicável. Prefeito que não disputam reeleição estão orientando suas assessorias de comunicação a não produzirem mais material jornalístico sobre as ações administrativas municipais, privando a população de um dos princípios da boa administração preconizados na Constituição Federal que é a publicidade.













POR OUTRO LADO...





... Enquanto o povo não pode mais saber dos feitos do seu administrador, os partidos políticos anunciam suas convenções que são divulgadas em emissoras de rádio e nos jornais sem qualquer problema. Estranho esse comportamento, não? Afinal, qual tema é tem mais conotação político-eleitoral? As ações administrativas ou as convenções partidárias?













CAMPO GRANDE





Pelo menos até fique provado em contrário, o povo campo-grandense terá nada menos do que 17 nomes para escolher um deles para prefeito ou prefeita. O PDT será o primeiro partido a realizar convenção na capital. Marcada para esta quarta-feira, 2 de setembro, o partido vai com o deputado federal Dagoberto Nogueira como candidato a prefeito.













NOVO E PT





O Novo, cujo candidato é Guto Scarpanti, marcou a escolha para amanhã, 3 de setembro, em reunião totalmente virtual, assim como o PT que se reúne no sábado, 5 de setembro. O deputado estadual Pedro Kemp será confirmado como postulante ao cargo de chefe do Executivo municipal.













MDB E REPUBLICANOS





Com Márcio Fernandes pré-candidato a prefeito, o MDB vai se encontrar no dia 15 de setembro. O Republicanos, que tem Wilton Acosta como nome na chapa principal, se reúne em 10 de setembro, e, segundo ele, o encontro será em parte virtual, com um grupo na sede da legenda.













PO DE ESACHEU





Presidente do PP em Campo Grande, o vereador Cazuza anunciou na Câmara de Campo Grande que a legenda faz a convenção em 8 de setembro. O partido lança Esacheu Nascimento na disputa pela Prefeitura.













INDEFINIDOS





No rol dos partidos que anunciam que vão concorrer com candidatura própria, o PSD do prefeito Marquinhos Trad, PSL, Psol, Avante, SD, Podemos, DC, PL, PV, PSC e PC do B, ainda não divulgaram data. Os partidos têm até 16 de setembro para confirmar as candidaturas.













EMANCIPAÇÃO





Para que adora comemorar a emancipação político-administrativa de Maracaju, lembro que neste dia 7 de setembro o ato que emancipou Maracaju de Ponta Porã completa 92 anos. Ao contrário do que muitos teimam em frisar, o município foi criado em 7 de setembro de 1928, quatro anos depois de ser fundado em 11 de junho de 1924.













JORNALISMO EM LUTO





Terminamos uma semana e começamos a outra com notícias tristes para nós que militamos no jornalismo. Na sexta-feira passada nos despedimos de Flaviano Januário do jornal “O Cativante” da vizinha cidade de Rio Brilhante e no domingo foi a hora de darmos adeus a Leyde Pedrosa, ambos vítimas da Covid-19. Muito triste, mesmo!













Viva o Porco!





Com todo respeito, mas continuamos nossa labuta e o labutar me coloca a obrigação de concluir minha coluna como tradicionalmente faço: viva o Porco!