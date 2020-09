Polícia Militar Rodoviária inicia operação para fiscalizar rodovias de MS durante o feriadão

Operação Independência 2020 começou nesta sexta-feira (4) e vai até terça-feira (8).

Polícia Militar Rodoviária está reforçando a fiscalização nas estradas de MS neste feriadão ©BPMRv/Divulgação

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) de Mato Grosso do Sul iniciou nesta sexta-feira (4), a “Operação Independência 2020”. Até às 8h de terça-feira (8), haverá aumento da presença policial militar em pontos críticos e sensíveis das estradas estaduais, onde equipes volantes percorrerão locais estratégicos, com base no geoprocessamento de dados realizado previamente.