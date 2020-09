PATRIOTA fará convenção para homologar candidaturas em Dourados no domingo, dia 13

O Partido PATRIOTA realiza no dia 13 de setembro, convenção partidária para homologar as candidaturas para o pleito eleitoral 2020 em Dourados. O edital de convocação dos correligionários foi publicado na quinta-feira (10).





O evento acontecerá das 14h às 17 horas, na rua Mato Grosso, 1889, 1º andar, centro, Dourados-MS, onde será deliberado aprovação dos nomes que devem disputar as eleições a vereadores. Patriota não vem com candidato a prefeito.





Hoje, o Patriota tem como presidente estadual Deputado Estadual Lídio Lopes e Fabricio Nogueira como presidente Municipal.





Deputado Lídio Lopes abriu as portas do partido para a turma Bolsonarista da cidade de Dourados. Tendo como grandes apoiadores homens de confiança do Presidente Bolsonaro, Deputado Estadual Coronel David, Deputado Federal Dr. Luiz Ovando e Rodolfo Nogueira suplente de senador e gerente internacional de projetos especiais da Embratur (DF).





Rodolfo Nogueira a pedido de Bolsonaro foi o presidente Estadual e grande precursor do PSL na campanha de Bolsonaro, tendo o trabalho reconhecido nacionalmente, por vários políticos no Brasil. Depois de uma campanha vitoriosa e hoje sem partido foi acolhido pelo Patriota na pessoa do Deputado Lídio Lopes.





O Patriota, sem prefeito na chapa pode surpreender com seu time de vereadores, Presidente municipal Fabricio Nogueira diz, “time vem unido, com nomes fortes e vão fazer a diferença”.





Rodolfo Nogueira confirmou presença na convenção partidária, se tornando hoje a referência do partido na cidade de Dourados, junto aos deputados citados.