Pare-e-siga da CCR MSVia auxilia execução de serviços na BR-163/MS

A CCR MSVia informa os locais da BR-163/MS que operam em sistema de pare-e-siga devido à realização de obras e serviços de melhoria.





Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as operações pare-e-siga foram criadas para que as obras e serviços sejam implantados na pista sem grande interferência no tráfego. Por isso, é muito importante que o usuário fique atento a esses trechos, pois podem acontecer retenções momentâneas no fluxo de veículos.





Pontos com desvio no tráfego

São Gabriel do Oeste – entre os kms 643 e 642;

Bandeirantes – entre os kms 578 e 577;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 840 e 839;

Rio Verde de MT – entre os kms 673 e 671;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 646 e 644 e entre os kms 628 e 627;

Campo Grande – entre os kms 437 e 435 e entre os kms 420 e 419;

Rio Brilhante – entre os kms 344 e 343;

Juti – entre os kms 174 e 173 e entre os kms 152 e 150;

Naviraí – entre os kms 123 e 121;

Itaquiraí – entre os kms 98 e 96, entre os kms 86 e 84 e entre os kms 72 e 70.

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.





www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares). A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do siteem tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).