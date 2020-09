PANDEMIA| MS registra 2.258 novos casos de coronavírus em 24 horas

Mato Grosso do Sul já contabilizou 58.304 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta sexta-feira, dia 11, só nas últimas 24 horas foram 2.258 novos casos.





Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 1.631 novos casos. Corumbá com 90. Juti com 87 e Dourados 55 novos casos.





Dos 58.304 casos confirmados, 6.460 estão em isolamento domiciliar, 50.300 estão sem sintomas e já estão recuperados e 509 estão internados. Destes, cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado.





Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 70% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 71%, macrorregião de Três Lagoas 45% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 74% de ocupação.





Foram registrados ainda 11 novos óbitos, passando para 1.035 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. Os óbitos foram cinco em Campo Grande. Corumbá e Anastácio registraram dois óbitos cada e Dourados e Paranaíba um óbito cada.





