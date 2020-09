PANDEMIA| MS alcança 68.092 casos confirmados de coronavírus e 1.263 óbitos

Nas últimas 24 horas foram registrados 258 novos casos e 14 mortes pela doença

Mato Grosso do Sul já registra 68.092 casos confirmados de coronavírus, destes, 258 foram registrados nas últimas 24 horas. Foram registradas 14 novas mortes no mesmo período, de acordo com o boletim epidemiológico do novo coronavírus, apresentado diariamente pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), neste domingo (27).





A média móvel no Estado foi calculada em 606,3 casos por dia, nos últimos 7 dias. Ainda segundo o boletim, somando os 17 óbitos registrados nas últimas 24 horas, MS alcançou os 1.263 óbitos causados pelo novo coronavírus. A média móvel de óbitos está em 13 óbitos por dia, nos últimos 7 dias, além de taxa de letalidade de 1,8%.





As cidades que registraram mortes nas últimas 24 horas foram Campo Grande, com 6 mortes, Miranda, com dois óbitos e Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, com uma vítima cada.





A SES também destacou que MS já contabiliza um total de 267.212 casos notificados, dos quais 192.302 foram descartados.





Há 1.208 testes em análise no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e 2.911 casos sem encerramento pelos municípios.





Campo Grande é a cidade com maior número de confirmações nas últimas 24 horas, com 144 novos casos, seguida por





Três Lagoas (31 casos), Corumbá (25), Dourados (16), Paranaíba (11), entre outros. Confira a tabela na galeria abaixo para mais detalhes e demais localidades.





Confira as tabelas abaixo para mais detalhes envolvendo os casos de coronavírus em todo o Estado.