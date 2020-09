PANDEMIA| Mato Grosso do Sul registra 21 óbitos e 889 casos de Covid em 24h

A média diária de mortes causadas pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul subiu para 17 nesta terça-feira (15). Com 21 novos óbitos confirmados nas últimas 24 horas, esse foi o indicador da média móvel dos últimos 7 dias. Com a atualização sobe para 1.106 o número de vidas perdidas para a Covid no Estado.





Os casos confirmados do novo coronavírus também subiu. Com 889 novos casos apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) hoje, sobe para 60.297 o número de infectados desde o início da pandemia.





Com a atualização de casos positivos a média móvel está em 847,7 casos por dia. Segundo os gestores da saúde, esse é um indicador de que a circulação viral ainda está alta no Estado. “O Estado tem mantido em torno de 31% a 40% de cada 100 testes positivos”, afirmou a secretária-adjunta, Christine Maymone.





Durante a live número 182, o titular da saúde, Geraldo Resende pediu que a população mantenha os cuidados de prevenção ao contágio do novo coronavírus, como higiene das mãos, uso de máscaras e distanciamento social.





Confira aqui o detalhamento do boletim coronavírus.