PANDEMIA| Coronavírus continua avançando em MS, com mais de 1,2 mil óbitos registrados

O contínuo avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul registra patamares expressivos. De acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira (23) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde foram registrados 65.611 casos confirmados da doença e 1.204 óbitos no Estado.





Na avaliação do secretário da pasta, Geraldo Resende, e da secretária-adjunta, Christine Maymone, o aumento visto nesta semana está associado ao feriado de 7 de setembro, quando as regras de distanciamento social foram “afrouxadas” pela população. “Nos próximos dias o cenário não será tão positivo”, relatou Christine.





A taxa de letalidade está em 1,8, considerada alta para a pandemia. Em 24 horas foram registradas 13 mortes. Atualmente, 457 pessoas estão internadas, sendo 227 em leitos de UTI.





Os quatro municípios que são sede de macrorregião: Campo Grande (+236), Corumbá (+80), Dourados (+58) e Três Lagoas (+35) lideram o ranking de maior número de casos registrado em um dia.





Clique aqui e acesse o relatório na íntegra.