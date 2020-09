PANDEMIA| Com mais de 63 mil casos confirmados, MS tem 1.162 mortes pelo novo coronavírus

Foram 649 confirmações e 14 mortes nas últimas 24 horas





Mato Grosso do Sul já soma 63.466 casos confirmados de Covid-19, com 649 registros neste sábado (19) conforme o boletim epidemiológico do novo coronavírus, apresentado diariamente pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).





Com bases nos números, a média móvel no Estado foi calculada em 685 casos por dia, nos últimos 7 dias. O boletim traz que nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos, elevando o total de vítimas fatais em MS para 1.162 e a média móvel em 15,29 óbitos por dia, nos últimos 7 dias, além de taxa de letalidade de 1,8%. Dos 14 óbitos, 6 foram de residentes em Campo Grande, 2 em Dourados, 1 em Aquidauana, 1 em Bonito, 1 em Cassilândia, 1 em Ivinhema, 1 em Ponta Porã e 1 em Sete Quedas.





A SES também destacou que MS já contabiliza um total de 250.898 casos notificados, dos quais 182.647 foram descartados. Há 1.505 testes em análise no Lacen-MS (Laboratório Central e 3.280 casos sem encerramento pelos municípios.





Os novos casos de hoje trazem Campo Grande à frente, com 325 novos casos, seguida por Corumbá (79) e Dourados (32), dentre outros. Confira a tabela na galeria abaixo para mais detalhes e demais localidades.





Internações e taxas de ocupação de leitos





Dos 63.446 casos confirmados em MS, 56.313 já estão recuperados e 5.991 são casos ativos. Em relação às internações, MS tem 476 pacientes internados. Destes 260 estão em leitos clínicos (190 públicos e 70 privados) e 216 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 157 estão em leitos públicos e 59 em privados.





A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas 4 macrorregiões de MS é de: 71 % em Campo Grande, 53 % em Dourados, 40 % em Três Lagoas e 74 % em Corumbá. A taxa de contágio está calculada em 1.02 – a meta da SES é alcançar uma taxa menor que 1, que significa controle da doença





As cidades com mais casos em MS são: Campo Grande (28.025 casos, com 493 óbitos), Dourados (6.694 casos, com 92 óbitos), Corumbá (3.693 casos, 120 óbitos), Sidrolândia (1.964 casos, 23 óbitos) e Aquidauana (1.822 casos, 51 óbitos).