PANDEMIA| Com 8 mortes em 24h, número de infectados pela covid-19 passa de 30 mil

Das nove mortes causadas pela covid-19 e que foram confirmadas neste domingo (27) pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), oito ocorreram somente nas últimas 24h, em Campo Grande. As vítimas tinham comorbidades e idades entre 57 e 88 anos.





A doença já matou 546 pessoas e infectou 30.116 moradores desde o início do surto na Capital. Porém, 28.672 pessoa já se recuperaram. Ainda há 628 moradores em isolamento domiciliar e 270 internados.





Deste total, 137 estão sob cuidados em leitos clínicos comuns e outros 133 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





No Estado - Mato Grosso do Sul chegou neste domingo (27) a 68.092 casos confirmados de covid-19 e registrou somente nas últimas 24 horas 14 mortes provocadas pela doença. O número de mortes no total já é de 1.263, desde o início da pandemia.