Onevan e vice testam positivo para coronavírus após convenção com aglomeração

Convenção do PSDB definiu Onevan como candidato a prefeito em Naviraí

Fotos publicadas nas redes sociais mostram evento com aglomeração ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO Convenção com aglomeração registrada principalmente com fotos nas redes sociais, resultou em testes positivos de coronavírus para o deputado estadual e candidato a prefeito em Naviraí, Onevan de Matos ( PSDB ) e seu vice, vereador Márcio André Scarlassara. Onevan de MatosPSDB





O anúncio da doença foi publicado por ambos nas redes sociais. A convenção partidária para definição do nome de Onevan foi realizada no último dia 15 e cinco dias depois, segunda-feira (21), veio a confirmação da Covid-19.





Onevan publicou nota oficial no Facebook: Informo que após realização de exames, na manhã desta segunda-feira, testei positivo para a COVID-19. Por esse motivo estou em quarentena, em casa, sob cuidados médicos, companhia familiar e tomando todos os cuidados necessários. Agradeço as mensagens de carinho que já recebi, bem como as orações.





Márcio André postou a mesma mensagem. Nas fotos da convenção é possível notar muita gente, a maioria usando máscara, mas a aglomeração foi presente no evento.





Também compareceram ao evento do PSDB em Naviraí o deputado estadual Neno Razuk (PTB) e o presidente regional tucano, Sérgio de Paula. O deputado federal Beto Pereira também foi à convenção.