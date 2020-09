NUTRIÇÃO| Porque eu não consigo para de comer doce?

É muito importante que saiba, que quando eu falo de doce eu falo de açúcar e carboidratos refinados, onde esses alimentos liberam glicose muito rapidamente na corrente sanguínea.





Isso se da pela carga glicêmica contida nestes alimentos, essa carga se da por conta da quantidade de glicose na sua composição, quanto maior a carga glicêmica mais alta o pico de insulina de uma só vez é liberado no sangue.





- Entenda agora porque isso vicia:





O nosso corpo tem célula de memoria, onde uma vez que consumimos o alimento ele grava todos os efeitos daquele alimento no nosso corpo.





Então quando você esta estressado, cansada, ansiosa, deprimida, preocupada chamo de (emoções de valências negativa, estado emocional baixo), seu corpo precisa gastar muita energia para sua manutenção, porque esses estados emocionais baixo exige muita energia, com isso seu cérebro tenta de todas as formas mudar o estado de energia.





Então seu cérebro te traz pensamentos de alimentos que tem grande carga glicêmica para que você não resista e coma e por fim gera dopamina e serotonina.





Quando consumimos chocolate por exemplo que tem uma carga glicêmica alta, nos liberamos dopamina que é um (neurotransmissor precursor de serotonina que é hormônio de bem estar e do prazer), então ao consumir chocolate seu corpo libera dopamina e serotonina e você se sente leve em paz.





Mas esse ciclo não acaba aqui! Porque você acabou de cair na armadilha do seu cérebro.





Onde seu copo vai pedir mais e mais chocolate, onde ao mesmo tempo que o chocolate sobe o pico da glicose muito rápido ele desce também esse pico rapidamente, ai faz o efeito reverso baixa de uma vez a dopamina onde você vai se sentir novamente estressado, cansada, ansiosa, deprimida, preocupada chamo de (emoções de valências negativa, estado emocional baixo), ai seu cérebro na tentativa de mudar novamente essa situação. Te trás vários pensamentos de doces e você fica refém do ciclo vicioso da dopamina e serotonina ou ciclo vicioso do açúcar.



veja na imagem acima como esse ciclo acontece.

Por isso é tão difícil de resistir aos doces e carboidratos, porque eles liberam muita energia ao cérebro de uma única vez e seu cérebro precisa de muita energia então ele ama isso.





Mas isso é muito perigoso para saúde e vai totalmente de contra mão com emagrecimento. Ai você vai viver na luta contra balança. Então presta atenção:





Muita calma, eu quero te lembrar que não é só comendo que você libera DOPAMINA e SEROTONINA.





Existe diversas formas de mudar seus estado de energia sem precisar entra na geladeira, o autoconhecimento é fundamental nessa hora. Para isso vou te sugerir ter uma lista das coisas que você ama fazer se você quiser cuida da sua saúde é claro.





Para quando pensar, cheirar ou ver um alimento e te der vontade de comer, ou porque você esta estressada, ansiosa e precisa mudar seu estado emocional do momento e você̂ consiga resistir ao desejo daquele momento sem precisar atacar a comida.





- Procure fazer algo que goste, olhe para sua lista e veja as coisas que ama fazer, que você se sente bem, Exemplo: falar com alguém em especial, ler um livro, mexer nas redes social, assistir um filme/serie, namorar, ouvir musica etc.





- Sei que muitas das vezes algo que você goste de fazer pode não ser apropriado para o momento onde você esteja, então tenha uma lista grande e que posso encontrar nela algo nela que se encaixe para cada momento do seu dia. Assim você vai ter como gerar dopamina e serotonina sem precisar comer. E assim vai conseguir evitar alguns quilos a mais na balança.