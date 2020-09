NUTRIÇÃO| Domine seu sistema emocional ou ele vai te dominar

Temos dois sistema em nossos cérebro, que é o sistema top down (sistema consciente – razão- da recompensa tardia) e o Botton up (sistema inconsciente - emocional – recompensa imediata) em cima desses dois sistemas tomamos as nossas decisões diariamente.





te matar, é exatamente isso! É forte né? Para isso preste muita atenção porque se você estiver só agindo pelo sistema botton up ele podete matar, é exatamente isso! É forte né?





-Trazendo isso para alimentação. Eu quero te deixar refletindo em algumas perguntas, por qual sistema você esta comendo, sistema top down (sistema consciente – razão- da recompensa tardia) ou Botton up (sistema inconsciente - emocional – recompensa imediata)?





SE VOCÊ NÃO TEM IDÉIA EU VOU TE AJUDAR, RESPONDA ESSAS PERGUNTAS:





1)Você pensa somente no agora, na vontade do mento, e diz assim para você mesma, vou comer porque quero comer sem pensar no amanhã?





2)Você sempre come o que tem vontade mesmo sabendo que não é saudável, sem para e pensar que pode te trazer algum maleficio no futuro?





3)Você não consegue se controlar suas emoções, porque está ansiosa, estressada, feliz demais e sempre acaba comendo?





ATENÇÃO: Se sua resposta foi sim para todas ou sim para mais de uma pergunta VOCÊ ESTA COMENDO SOMENTE PELO - Botton up (sistema inconsciente - emocional – recompensa imediata). COMO JÁ DISSE ANTERIORMENTE: Só agindo pelo sistema botton up É PERIGOSO ele pode TE MATAR.





Porque você sempre vai estar nos ciclos viciosos, de sempre comer. Porque toda vez que você tiver sentimentos positivos ou negativos, eles são gatilhos que dispara dentro de você a vontade de comer e esses gatilhos estão presentes no dia a dia de qualquer ser pessoa, onde é impossível não ter esses sentimentos no decorrer do nosso dia, então o problema não é ter esses sentimentos e sim o que fazer com eles. O fato é que se você se deixar levar somente pelo Botton up (sistema inconsciente - emocional – recompensa imediata), vai dar ruim sempre vai acabar dentro das panelas!





EMOÇÕES/SENTIMENTOS. O Botton up (sistema inconsciente - emocional – recompensa imediata) é um elefante branco que você pode sim dominar e ser o protagonista da sua própria historia. E não mais ficar refém das suasEMOÇÕES/SENTIMENTOS.





E eu quero te ajudar nessa!





PRESTE ATENÇÃO: Fortaleça seu sistema top down (sistema consciente – razão- da recompensa tardia) que esta ai murcho no canto do seu cérebro por falta de estímulos - Fazendo Assim:





✔ Pense antes de agir, se aquela atitude de comer vai te trazer mais benefícios do que malefícios.





✔ Tenha clareza de onde você está e onde você quer chegar. Pois se eu não sei onde eu estou e onde eu quero chegar, qualquer lugar serve.





✔ Esteja sempre acompanhado, porque se você cair, vai ter alguém do seu lado para te ajudar.









Seu cérebro é seu melhor amigo como também pode ser seu pior inimigo!