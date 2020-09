No meio da fumaça, acidente entre carretas mata uma pessoa na BR-262

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (27)

Colisão entre carreta e caminhão na BR-262 ©Divulgação/PRF

Colisão entre dois veículos causou a morte de uma pessoa na manhã deste domingo (27) na BR-262, em Corumbá, cidade distante a 426 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu em trecho tomado pela fumaça dos incêndios florestais na região.





Segundo informações do Diário Corumbaense, o acidente envolveu uma carreta e um caminhão, no trecho entre o Buraco das Piranhas e a ponte ponte sobre o Rio Paraguai, a cerca de 100 quilômetros do perímetro urbano da cidade.





Informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apontam que a colisão foi frontal.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS