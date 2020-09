Mulher bate em árvore e capota duas vezes em rua da Vila Sobrinho

A vítima teve ferimentos leves e foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Almeida

Fiesta parou com as quatro rodas para cima ©Marcos Maluf

A colisão seguida da capotagem de um veículo Fiesta, deixou uma mulher ferida por volta das 16h deste domingo (27), na Rua Barão de Ladário, na Vila Sobrinho, em Campo Grande.





Segundo a filha da vítima, que pediu para não ser identificada, a mãe seguia pela rua quando avistou o seu cachorro que havia fugido. A condutora ficou apavorada com a situação, se distraiu ao volante e acabou batendo em uma árvore.





Uma planta que estava sobre o painel do carro também teria caído e atrapalhado a mulher ao volante. Ela estava de mudança para uma residência do bairro e levava alguns outros objetos dentro do veículo.





Ainda segundo a testemunha, após o impacto o veículo capotou duas vezes e parou com as quatro rodas para cima. A mulher teve ferimentos leves e foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Almeida.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes e Marcos Maluf