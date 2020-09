Morre Renato Branco, pré-candidato e organizador de eventos esportivos, vítima da covid-19

Renato organizou a corrida Rota das Estações e a Taça SBT MS de Futsal, e iria concorrer a uma vaga na Câmara

Renato era conhecido por organizar vários eventos esportivos

Após cerca de 60 dias internado, o organizador de eventos esportivos e pré-candidato a vereador de Campo Grande pelo Solidariedade, Renato Branco, morreu nesta madrugada de domingo (20). Ele é mais uma vítima do novo coronavírus.





Conforme amigos de Branco, ele teria apresentado melhora recentemente, inclusive com a retirada gradual do respirador mecânico. Contudo, ele, que era diabético, apresentou uma complicação recentemente, afetando ainda mais seu pulmão.





Inicialmente, Renato ficou internado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, mas ele foi transferido para o Hospital Proncor após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias, há aproximadamente 30 dias.





Por causa da covid-19, o velório dele será realizado com restrições. Contudo, amigos e familiares planejam realizar um cortejo de despedida ainda hoje, acompanhando o carro com o corpo de Renato até a saída de Campo Grande - ele será levado para Osvaldo Cruz, cidade do interior de São Paulo, onde será enterrado.





"Renato deixa seu legado e seu exemplo que hão de nos inspirar nesta campanha e na vida. À família e aos seus muitos amigos, nossos sentimentos", frisa o candidato a prefeito pelo Solidariedade, Marcelo Migloli, em sua página no Facebook.





Entre os eventos organizados por Branco e sua empresa, a A4 Sports, sempre em parceria com outras instituições, estão as corridas de rua Rota das Estações, Ninguém Segura Essa Mulher, Circuito Sest Senat e a Taça SBT MS de Futsal.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS