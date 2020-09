Morre o jornalista e leiloeiro, Pierri Adri aos 74 anos, após cirurgia

Ele estava internado no CTI do Hospital da Unimed por complicações da diabetes e sofreu infarto durante cateterismo

Pierri Adri tinha 74 anos de idade ©REPRODUÇÃO

Morreu nesta terça-feira (29), em Campo Grande, o jornalista Pierri Adri, aos 74 anos de idade. Ele estava internado há 8 dias.





Na segunda-feira familiares de Pierri utilizaram a página dele na mesma rede social pedindo orações e informando sobre o grave estado de saúde no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital da Unimed, em decorrência de complicações no sistema respiratório provocadas pela diabetes. Ele passou por cateterismo, mas sofreu um infarto e não resistiu.





Pierri Adri nasceu em Campo Grande e se tornou advogado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, na década de 1970.





Também atuou na crônica esportiva do Estado, fundando a equipe Bola de Ouro, ao lado de Rui Pimentel, com passagens por rádios Difusora e Capital, Educação Rural, Cultura, entre outras.





Há mais de 30 anos trabalhava como leiloeiro, responsável pela empresa Canal de Leilões. Também trabalhava como editor da Revista Destaque e participava esporadicamente de programas de rádio.





Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Pierri deixa esposa e quatro filhos.