Ministro Marco Aurélio a Bolsonaro: Busque corrigir as desigualdades sociais

O recado foi dado durante a posse do ministro Fux na presidência do STF.

©Ueslei Marcelino / Reuters

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), aproveitou a solenidade de posse do ministro Luiz Fux, que acaba de assumir o comando do tribunal, para mandar recado ao presidente Jair Bolsonaro, que também acompanha a sessão presencialmente nesta quinta-feira, 10.





"Vossa Excelência foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros", disse Marco Aurélio, primeira autoridade a se pronunciar na cerimônia. "Busque corrigir as desigualdades sociais, que tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos afortunados, seja sempre feliz na cadeira de mandatário maior do País", completou o ministro.





Entre as autoridades que prestigiam a solenidade estão os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de integrantes do STF.





Em sua fala, Marco Aurélio destacou que o Supremo "não mais apenas interpreta a Carta da República, mas o faz por todos os juízes e tribunais do país, sendo exigido clareza, coerência e integridade na fixação de teses, premissas e fundamentos de forma a orientar a máquina judiciária".





"O brasileiro aprendeu o caminho da cidadania e confiando no funcionamento das instituições habituou-se a bater às portas da Justiça sempre que diante de qualquer incerteza sobre direitos. Buscam-se juízes e não semideuses encastelados em torre de marfim. O judiciário não pode se fechar em torno de si mesmo, omitindo-se, furtando-se de participar dos destinos da sociedade, deve ser sensível ao cotidiano da comunidade em que vive, mas sem fazer concessão ao que não é certo, sem se preocupar em agradar", completou o ministro.