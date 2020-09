Médico pilotava bimotor e ficou ferido em acidente aéreo

A aeronave de pequeno porte caiu na área de pasto localizada na região conhecida como Pontinha do Cocho

Aeronave danificada em área de pastagem da Fazenda Vale do Rio Verde ©DR

O avião bimotor que caiu na zona rural de Camapuã na manhã desta quarta-feira (30) era ocupado apenas pelo piloto, um médico e fazendeiro de Araçatuba (SP) que viajava com destino a Cáceres, no Mato Grosso, segundo moradores da Fazenda Vale do Rio Verde.

O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital da cidade. Ele estava consciente.

A aeronave de pequeno porte caiu na área de pasto localizada na região conhecida como dos Galdinos, também nas proximidades da Pontinha do Cocho, a cerca de 50 km do centro de Camapuã – cidade a 133 km de Campo Grande.

O capataz da propriedade acionou a Polícia Militar. Além da equipe da PM, guarnições do Corpo de Bombeiros da Capital também foram deslocadas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Ana Lucia, esposa do capataz, conta que o marido viu o momento da queda do avião, a cerca de 2 km da casa deles na fazenda, e correu para prestar os primeiros socorros. “Graças a Deus não explodiu. O piloto estava com dores, mas estava bem”.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWSPor Anahi Zurutuza *Colaborou Lundersson Oliveira, de Camapuã