LUTO| Mauro Clementino, pastor da terceira Batista, morre de coronavírus

Líder religioso estava internado no Hospital Unimed Campo Grande



O pastor presidente da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, Mauro Clementino, morreu na manhã desta quarta-feira (23), vítima do novo coronavírus (Covid-19). Ele estava internado no Hospital Unimed da capital. O pastor presidente da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, Mauro Clementino, morreu na manhã desta quarta-feira (23), vítima do novo coronavírus (Covid-19). Ele estava internado no Hospital Unimed da capital.

A informação foi divulgada no perfil oficial da igreja no Facebook, com apenas uma foto indicando a data de seu nascimento e falecimento. Pastor Mauro estava internado desde o início do mês e teve complicações nas últimas horas, precisando ser intubado. Ele teve um AVC na noite de ontem, teve uma Trombose Venosa Cerebral e não resistiu e faleceu manhã de hoje (23) de acordo com o apurado pelo JD1 Notícias.

Segundo o sobrinho do pastor, Marcos Barão, Crementino deixa dois filhos e uma nora. “ninguém está acreditando”, lamenta. O pastor gostava muito de fazer Missões, ele já foi para Africa, Piaui cuidar de pessoas, relata Marcos.

Nas redes sociais, amigos, familiares e fieis lamentam a morte do líder religioso. Não há informações sobre o sepultamento.

Fonte: JD1