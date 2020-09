Lei do deputado Barbosinha imortaliza nomes de servidores que honram a Polícia Militar de MS

Todos os 20 Batalhões, as 13 Companhias Independentes, duas Unidades de Escolas e o Esquadrão Independente de Polícia Montada da PM (Polícia Militar) em Mato Grosso do Sul vão receber denominações históricas, homenagem conferida por meio de projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Barbosinha (DEM) a quem contribuiu para o fortalecimento da instituição no Estado.





A Lei nº 5.560, de 31 de agosto de 2020, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, foi publicada na edição de 1 de setembro no Diário Oficial do Estado.





Ao justificar a proposição, o deputado Barbosinha define que os nomes indicados para identificar a sede das unidades policiais visam reverenciar “heróis, muitas das vezes anônimos, que ajudaram a fortalecer o nome da instituição, servindo de maneira ímpar à sociedade sul-mato-grossense”. Para o parlamentar, os efeitos dessa denominação também têm impacto “na construção de identidades, no fortalecimento de ideologias e na construção de laços afetivos e atitudes socioculturais das pessoas em relação aos seus heróis e com a Instituição”.





Em amplo trabalho de pesquisa, o deputado justifica cada nome escolhido pela importância histórica e aspectos diferenciados da escolha, além de observar que, em caso de elevação da Unidade a outro patamar, fica assegurada a manutenção da denominação também na nova estrutura.