LegalMente: OAB/MS e CAAMS lançam programa de saúde mental para advocacia nesta terça-feira

Setembro amarelo: Precisamos enfrentar esse tabu





A rotina no mundo jurídico é cercada de prazos e a vida na advocacia se torna cada vez mais desafiadora, principalmente em um momento de incertezas no país. No mês de setembro, em que se realiza a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MD), e a Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS) lançam o Programa ‘LegalMente’.





Em um cenário de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não são raros os casos de transtornos mentais e afastamentos do trabalho na área jurídica. O problema é mais do que comum do que parece. Pensando na manutenção da vida e da saúde, a OAB/MS e CAAMS convidam todos para participarem do monitoramento digital, que visa identificar o perfil de saúde mental dos advogados e advogadas sul-mato-grossenses.





O objetivo é realizar um grande diagnóstico das principais demandas e do impacto da Covid-19 na saúde mental da classe jurídica. Essas informações serão importantes para guiar as próximas ações assistenciais da CAAMS, além de orientar os recursos de forma assertiva oferecendo o que o advogado(a) realmente necessita.





Aqueles que responderem receberão uma avaliação em tempo real, um “check-up virtual”, com a classificação (sinal verde, amarelo ou vermelho) sobre sua saúde mental. Além disso, quem responder estará contribuindo para que as demandas da advocacia sejam identificadas e atendidas. Os dados individuais serão anônimos e sigilosos.





Lançamento





O programa será lançado nesta terça-feira (15), às 18 horas de MS, no Youtube . Após o lançamento, o link da pesquisa será disponibilizado.





A abertura será realizada pelo Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche, junto ao Mediador, Conselheiro Federal por MS e Secretário-Adjunto do Conselho Federal Ary Raghiant Neto, Diretor-Geral da ESA/MS Ricardo Pereira e a Palestrante, a Psicóloga e Professora Ana Carolina Peuker, que será Coordenadora Técnica do Projeto LegalMente.





Os Diretores da CAAMS, o Secretário-Geral Euclydes José Bruschi Júnior e a Secretária-Geral Adjunta Janaína Pouso farão o encerramento do evento.