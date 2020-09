LAGUNA CARAPÃ| Patriota decide apoiar pré-candidatura de Ademar Dalbosco a prefeito

Convenção partidária foi realizada presencialmente na noite desta terça-feira (15).









O Patriota de Laguna Carapã realizou sua convenção nesta segunda-feira, dia 14, onde o -partido por unanimidade declara apoio ao pré-candidato a Prefeito Ademar Dalbosco do MDB.





O grupo conta com 08 pré-candidatos a vereadores sendo 3 mulheres e 5 homens. Na ocasião o atual prefeito Itamar Bilibio (MDB) em suas palavras enfatizou a importância do partido em apoiar a candidatura na majoritária, e ressaltou também a importância da continuidade do trabalho da atual administração.





A atual presidente do Patriota Neyde Ramires Veron enalteceu o trabalho e o fortalecimento que o partido está tendo em Laguna Carapã e que visa eleger vereadores no processo atual e projetos futuros, disse a presidente.





O Partido tem mostrado grande união e esta muito confiante na vitória de Ademar Dalbosco e também de seus pré-candidatos a vereadores do Patriota, concluiu Neyde.