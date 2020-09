ITAPORÃ| Carlinhos e Stanley Gonella devem ser anunciados pelo PSL para a prefeitura

Pré-candidatos a prefeitura de Itaporã, Stanley Gonella, vice, e Carlinhos Heitor de Paula, prefeito, ladeados pela senadora Soraya Thronicke ©DIVULGAÇÃO

O Partido Social Liberal (PSL), de Itaporã, realiza nesta quarta-feira (9), às 9 horas da manhã, a Convenção Municipal para definir os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Liderança do grupo e mobilizador da legenda na cidade que integra a região da Grande Dourados, Carlinhos Heitor de Paula deve ser oficializado como candidato a prefeito, junto com Stanley Gonella, que deve ser oficialmente indicado como candidato a vice-prefeito.





Para vereadores, o PSL deve contar com um dos melhores nomes dos últimos tempos na região. De acordo com Carlinhos Heitor de Paula, "o PSL cresceu muito nos últimos anos e conseguimos fazer o trabalho avançar nas cidades. Itaporã não é diferente. Por aqui estamos trabalhando duro e a população pode ter certeza que nos preocupamos com cada cidadão desta terra. Será uma nova história para a cidade e para as pessoas", afirmou o atual pré-candidato a prefeito que deve ser conclamado candidato oficial do PSL nesta quarta-feira, na Câmara Municipal da cidade.





O PSL tem muitos ícones políticos que se tornaram amigos do eleitor sul-mato-grossense. Entre as lideranças, estão o deputado federal Loester Trutis, a senadora Soraya Thronicke, o deputado estadual Capitão Contar, o médico Luiz Ovando, e o próprio presidente Jair Bolsonaro que conversa com a sigla partidária para voltar ao grupo.





"O presidente Bolsonaro tem dito que não irá interferir nas eleições municipais, mas existem municípios onde o presidente e seus senadores e deputados aliados irão apoiar sim, pois sabem que os municípios e as pessoas precisam da visão deles de desenvolvimento. Eu, Carlinhos Heitor, estou aqui, pronto para ser um representante do dia a dia da nossa gente", afirma o pré-candidato a prefeito.





Carlinhos Heitor de Paula e Stanley Gonella são dois trabalhadores que possuem um histórico junto a população. "Tenho andado dia a noite e conversado com as pessoas. Não existe mais essa situação de você lançar candidatura e achar que as pessoas vão gostar da sua ideia. Hoje em dia as pessoas pedem mais atenção e, tanto eu quanto o Carlinhos, sabemos conversar com a população e nosso projeto político é assim, fazer uma gestão compartilhada. A população irá governar conosco, se Deus quiser e nosso projeto avançar", afirma o pré-candidato e vice-prefeito, Stanley Gonella.





ASSECOM