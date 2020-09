Inscrições abertas para consultoria voltada ao setor Automotivo

Sebrae/MS e Alpha Consultoria vão dar orientações exclusivas a empresários do segmento

Especialista Alexandre Costa desenvolve projetos na área de Vendas, Marketing de Serviço e padronização de atendimento para o setor automotivo

Estão abertas as inscrições para uma consultoria gratuita voltada aos empresários do setor Automotivo. O Sebrae/MS, em parceria com a empresa Alpha Consultoria, oferta a solução exclusiva e on-line para remodelar o negócio e aumentar a produtividade.





A consultoria tem seis horas, e irá abordar os procedimentos de Segurança e Saúde dos funcionários; como adequar a empresa ao mercado de baixa demanda; estratégias comerciais para geração de receita e sugestões de melhorias de processo e aumento da produtividade.





Quem irá ministrar a solução é o especialista Alexandre Costa. Ele é graduado em Processos Gerenciais e desenvolve projetos na área de Vendas, Marketing de Serviço, Pós-Vendas e padronização de atendimento para concessionárias, distribuidores, revendas de autopeças, redes de autocentros e fabricantes.





A Alpha Consultoria é uma empresa de consultoria 100% voltada ao segmento automotivo, com atuação em todos os elos da cadeia. Ela tem profissionais com mais de 20 anos de experiência na área. Nos últimos seis anos, vem atuando junto ao Sebrae em várias partes do Brasil, auxiliando as empresas do setor automotivo a melhorarem a gestão.





Os interessados na consultoria devem se inscrever gratuitamente por meio do link: bit.ly/SebraeOrientaAutomotivo . A solução faz parte do programa Sebrae Orienta – uma parceria com Sesi/MS e Senac/MS.





Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae, pelo número 0800 570 0800.