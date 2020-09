Incêndio em oficina destrói 27 carros e deixa prejuízo de mais de R$ 2 milhões em Campo Grande

Lista de veículos destruídos inclui carros de luxo, como Mercedes, Tiguan e Hillux

©Dayene Paz

Um incêndio em uma oficina atingiu carros de locadoras e deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande. O fogo começou por volta das três horas da madrugada destruiu 27 veículos.





Filho do dono da oficina, Vitor Pizzatto conta que trabalha com carros de locadoras e que havia 150 veículos no local. O incêndio começou ao lado da oficina, na rua das Orquídeas e destruiu parte dos carros estacionados na oficina.





Vitor conta que foram acionados por um guarda, que faz a segurança do bairro. Quando chegaram na oficina, o fogo já tomava conta de vários carros. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência.





O prejuízo foi grande e o fogo destruiu carros de luxo, como veículos da marca Mercedes, Volkswagen Tiguan, S10 e Hillux. “Estamos há 2 anos aqui, é um prejuízo enorme”, diz.





Na manhã deste domingo (6), Vitor aguardava a chegada da perícia. “Por sorte, ninguém morreu nem ficou ferido. Poderia ter se alastrado mais”. Ele afirma que há suspeita de incêndio criminoso. Vitor conta que diversos usuários de drogas que costumam ficar próximos à oficina e que são conhecidos no bairro por furto de fios de cobre.





Regina Luzia Fernandes, de 50 anos, é cuidadora e conta que ouviu um estrondo durante a madrugada. Vizinha da oficina, ela conta que no primeiro momento, achou que o barulho poderia ser de um arrombamento na padaria do bairro. “Houve uma explosão, achei que estavam arrombando a padaria aqui perto. Me assustei bastante, depois vi que era um incêndio”.