Identificado casal encontrado morto com tiro na cabeça em Campo Grande

A mulher foi encontrada seminua

Local onde os dois foram encontrados

Foi identificado o casal encontrado morto com tiro na cabeça em estrada vicinal na MS-040, nas proximidades da Chácara Agrícola da Uniderp, em Campo Grande, neste sábado (05). O homem foi identificado como Eberson Padilha Conceição, 32 e a mulher como Eliane Pereira dos Santos, 29.





No registro policial, consta que há um boletim de ocorrência por desaparecimento de Eliane que é natural de Camapuã, cidade a 140 quilômetros de Campo Grande. Já Eberson, que possui passagem policial, é natural de Campo Grande. De acordo com informações, os dois teriam sido mortos em outro local e depois deixados onde foram encontrados.





Eliane foi encontrada seminua, com o short na altura do joelho. O corpo dela está neste momento no Imol (Instituto Médico Odontológico), para confirmar se houve estupro. Já com Eberson, foi encontrado com uma porção de droga em seu bolso. O caso foi registrado no registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.