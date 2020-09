Ideb: Costa Rica tem 2º melhor índice de desempenho no ensino publico

Costa Rica volta a se destacar e repete um feito que já havia realizado: é o município sulmatogrossense com a segunda melhor média de desempenho no aprendizado dos estudantes e na execução das políticas publicas aferidas pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira), que é o mais credenciado medidor nacional de eficiência no setor. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep) divulgou na terça-feira, 15, para todo o Brasil, os índices apurados junto às redes municipais.





Trata-se de mais um marco excepcional na gestão do prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), que pela quarta vez está à frente do governo local. Governar um município que entre 79 chega ao segundo melhor rendimento em um dos serviços de maior peso social e humano da administração publica é fato a merecer a mais ampla das repercussões.





Depois de minucioso levantamento, o Ideb fez os cálculos de desempenho. Costa Rica conseguiu uma média de 6.6 na rede pública municipal de educação nos anos iniciais e de 5,5 nos anos finais. Para o prefeito, são números gratificantes e dão a certeza de que o programa de governo fez a leitura correta da realidade. E além disso, o momento delicado que a pandemia da Covid-19 criou tornou o desafio da execução de políticas publicas mais complicado.





Waldeli comemora, ressalta a qualidade da equipe e a competência do pessoal que atua na Secretaria de Educação e no Magistério. Elogia o esforço e a garra exemplar dos trabalhadores que levam adiante a política publica de ensino durante dias adversos por causa do vírus:





“Mesmo com esse momento tão delicado, de pandemia, de incêndios, de críticas e limitações por causa do período eleitoral, a prefeitura, como um todo, um corpo de servidores trabalhando de modo unificado e com os mesmos objetivos, faz a lição de casa", assinala. "Em meio a tanto sofrimento e desgaste, vêm o resultado do trabalho e da competência, juntamente com as bondades divinas, a proteção de Deus para nos blindar. E essa proteção veio em forma de boa notícia com o resultado do Ideb”, finaliza.